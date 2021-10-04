Вбивство поліцейського в Чернігові: в мережі з'явилося відео побиття та фото нападників

Після побиття поліціянтів невідомі просто пішли геть, а постраждалий залишися на підлозі

У ніч проти 2-го жовтня у супермаркеті Чернігова група підлітків побила двох поліцейських, один з яких загинув, а другий – у важкому стані потрапив до лікарні. У мережі з’явилися фотографії нападників, а також відеозаписи самого побиття. Кадри смертельного нападу опублікував Telegram-канал «Всевидящее ОКО».

На одному з записів видно, як один зі зловмисників впав разом із поліціянтом. Потім невідомий почав бити лежачого кулаком.

Нападники знімали свої дії на відео. На кадрах підлітки били чоловіків руками та ногами. За даними ЗМІ, всього їх було шестеро, найстаршому – 18 років, а ще троє навіть на досягли повноліття.

На момент інциденту у супермаркеті були люди, кілька покупців ішли до каси, було видно касира, однак ніхто не зупинив зловмисників.

Після побиття поліціянта невідомі просто пішли геть, а постраждалий залишися на підлозі.

На іншому ролику видно, як кілька людей ногами б’ють двох осіб. Останні, закривавлені та не чинять опору нападникам.

Загиблим правоохоронцем виявився 30-річний капітан Артур Єрохін. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Інший поліцейський отримав серйозні травми та перебуває у лікарні у важкому стані, за його життя борються медики.

Нападники знімали свої дії на відео. На кадрах підлітки били чоловіків руками та ногами. За даними ЗМІ, всього їх було шестеро, найстаршому – 18 років, а ще троє навіть на досягли повноліття.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ).

Наразі Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід підозрюваним.