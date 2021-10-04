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    Осадча втрапила у гучний скандал: телеведучій довелося видаляти відео, яке компрометує поліцію

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    Катя&nbsp;Осадча, судячи зо всього, не бачить нічого поганого в тому, щоб скористатися поліцією у власних цілях - Осадча втрапила у гучний скандал: телеведучій довелося видаляти відео, яке компрометує поліцію
    Катя Осадча, судячи зо всього, не бачить нічого поганого в тому, щоб скористатися поліцією у власних цілях
    фото: instagram.com/kosadcha

    Телеведуча похизувалася пригодою з полісменами, але потім схаменулася та видалила фото та відео

    Відома телеведуча Катя Осадча після зйомок на вечірці «Слуг народу» у Трускавці ледь не запізнилася на потяг. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальною групою до Львова.

    У своїх сторіс телезірка похвалилася цим фактом і подякувала поліції за допомогу.

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    Осадча втрапила у гучний скандал: телеведучій довелося видаляти відео, яке компрометує поліцію
    Осадча втрапила у гучний скандал: телеведучій довелося видаляти відео, яке компрометує поліцію

    Але коли в мережі почали обурюватися, що Катя скористалася поліцейською блимавкою не за призначенням, вона видалила сторіс.

    Утім, деякі журналісти встигли зберегти відео з Instagram Осадчої. Зокрема, про цей скандал написала в.о. керівника проєкту «Радіо Крим.Реалії» Катерина Некреча.

    «Апдейт: Катя Осадча вже видалила ці сторіз. Вчора Катя Осадча знімала для своєї передачі вечірку «слуг». Після запізнювалася на потяг і її доставили на вокзал поліцейські із сиренами», – повідомила Некреча і додала відео.

    Нагадаємо, у Трускавці фракція «Слуга народу» проводила вечірку, на яку запросили журналістів.

    Також у Трускавці, де «Слуга народу» проводила виїзне засідання парламентської фракції політсили, відбулася церемонія нагородження щорічної премії «Слугам по заслугах».

    Теги: телебачення Львівщина потяг скандал поліція партія Слуга народу вокзал
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    Осадча втрапила у гучний скандал: телеведучій довелося видаляти відео, яке компрометує поліцію