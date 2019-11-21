Скандал у Чеській церкві: єпископа Шумперкського покарають за співслужіння з Епіфанієм



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Предстоятель Чеської Церкви попередив єпископа Шумперского про канонічні наслідки за служіння з УПЦ

Церква Чеських Земель і Словаччини досі не визнала автокефалію ПЦУ, нагадав Митрополит Ростислав

Єпископи Православної Церкви Чеських Земель і Словаччини не можуть вступати в молитовне спілкування з представниками Української православної церкви, допоки питання української автокефалії не буде вирішено на всеправославному рівні.

Про це Блаженніший Ростислав, Митрополит Чеських Земель і Словаччини, нагадав єпископу Шумперкському Ісайї, який 20 листопада 2019 року співслужив «митрополиту» Епіфанію у кафедральному храмі УПЦ Михайлівському Золотоверхому соборі, повідомляє пресслужба.

«Оскільки Священний Синод Православної Церкви Чеських Земель і Словаччини до теперішнього часу не визнав автокефалію Православної церкви України, змушений визнати Ваше «оповіщення» про участь в урочистостях у Києві проявом грубої зневаги до голови Священного Синоду і не шанобливості і не солідарності до інших членів Священного Синоду. Ви також, як і інші єпископи нашої Помісної Церкви, підписали рішення про нашу стриману позицію до того часу, поки в питаннях Українського розколу і автокефалії не буде прийнятий всеправославний консенсус», – зазначив Блаженніший Митрополит Ростислав.

«У разі, якщо у згадуваних урочистостях Ви все ж братимете участь, Священний Синод нашої Помісної Церкви буде діяти згідно зі священними канонами про порушення послуху єпископа своєму митрополиту», – попередив єпископа Ісайю Предстоятель Православної Церкви Чеських Земель і Словаччини.

Нагадаємо, ієрарх створеної в Чехії структури Константинопольського патріархату єпископ Ісая (Сланінка) вчинив непослух і 20 листопада 2019 року звершив в Михайлівському монастирі Києва спільне богослужіння з головою Української православної церкви Епіфанієм Думенко.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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