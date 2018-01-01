Скандал у львівській опері: Санжаревський зізнався, що вів сторінку Антимайдану і переказував кошти в окупований Донбас
- Сьогодні, 09:54
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Санжаревський стверджує, що зараз припинив займатися сепаратистської діяльністю
Звинувачений у сприянні терористичній діяльності артист Львівської опери Микола Санжаревський визнав, що у 2014 році в соцмережах модерував групу Антимайдану і переказував кошти на окуповані території, але вже припинив.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Санжаревський стверджує, що зараз припинив таку діяльність.
Коли розгорівся скандал через публікацію одеської журналістки, звинувачений в сепаратизмі Санжаревський перервав відпустку і з'явився до СБУ. У спецслужбі одразу ж провели обшук у його помешканні та вилучили комп'ютер і телефон.
Після спілкування із службою безпеки Санжаревський погодився розмовляти і з журналістами.
«Я займався адмініструванням одної з другорядних сторінок Антимайдану. В своїх постах я жорстко критикував дії окремих політиків», - розповів Санжаревський.
Він каже, що коли почалася війна на Донбасі, то співчував місцевому населенню. Через старі зв’язки з людьми на окупованих територіях почав збір коштів.
«Був медичний працівник, з яким ми були знайомі, бо я гастролював у Донецьку. Він запевняв, що є брак ліків. Я створив ці гаманці. Допомога мала йти для цивільного населення, але я зрозумів, що інші люди можуть використати за іншим призначенням і зупинив цю всю діяльність. Тоді звернувся із запитом на закриття тих гаманців», - стверджує артист.
Наразі артист продовжує працювати артистом Львівської опери та арт-директором балетної школи. Саме із нею пов'язаний ще один інцидент. На конкурсі в Білорусі вихованці його школи виступили разом із колективом з «ДНР». Та артист балету пояснює це лише спортивним інтересом.
«Про те, що там бере участь псевдодержавне утворення ДНР ми дізналися за декілька годин до виїзду. Я закинув всю цю роботу в соцмережах і зрозумів, що б не робити в соцмережах, це не є реальним життям і що змінити цю біду, в якій Україна опинилася, просто неможливо. Тому ми сфокусувалися на проектах, які в перспективі допоможуть реінтеграції Донбасу», - підсумував Санжаревський.
Тим часом у Львівській опері чекають висновків СБУ. Наразі не кажуть, чи будуть реагувати на діяльність свого артиста та вживати дисциплінарних заходів.
Раніше СБУ провела обшук у соліста Львівської опери, який потрапив до бази «Миротворця».