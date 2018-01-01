СБУ проводить обшук у соліста Львівської опери, який потрапив до бази «Миротворця»

Санжаревський підозрюється у підтримці терористів незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Служба безпеки України у ці хвилини проводить обшук у помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського. Артист проходить у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, що передбачає від 8 до 15



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Микола Санжаревський

Санжаревський підозрюється у підтримці терористів незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Служба безпеки України у ці хвилини проводить обшук у помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського.

Артист проходить у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, що передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше цього ж дня Санжаревський приходив на допит в СБУ, звідки разом зі слідчим поїхав на місце проведення обшуку. Від коментарів артист відмовився.

Львівська Національна опера заявила 10 січня, що її дирекція проводить внутрішню перевірку і «звернулася з офіційним запитом до управління Служби безпеки України в Львівській області» через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму та антиукраїнської діяльності артиста Миколи Санжаревського.

Сам Микола Санжаревський, якого звинуватили в підтримці й фінансуванні угруповань «ДНР» та «ЛНР», заперечує свою причетність до сепаратистів. Про це він писав у Facebook.

Опоненти Санжаревського звинувачують його в поширенні просепаратистських повідомлень у російській соціальній мережі «ВКонтакте», але сам він заявляє, що не має доступу до свого профілю.

Микола Санжаревський – соліст балету в Львівській опері. Як йдеться на офіційному сайті Львівського оперного театру, серед його найвідоміших партій є Квазімодо з «Есмеральди», Блазень з «Лебединого озера», чорт та бог-творець зі «Сотворення світу» і не лише. Окрім того, Санжаревський виконував одну із партій у фольк-опері «Коли цвіте папороть», прем’єра якої нещодавно відбулась в Оперному. Окрім того, він є арт-директором у Львівській школі академічного та сучасного балету.

Джерело: Радіо Свобода