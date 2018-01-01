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    СБУ проводить обшук у соліста Львівської опери, який потрапив до бази «Миротворця»

    Санжаревський підозрюється у підтримці терористів незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР»
    Служба безпеки України у ці хвилини проводить обшук у помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського. Артист проходить у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, що передбачає від 8 до 15
    • Вчора, 22:28
    • Розсилка
    <span>Микола Санжаревський</span>
    Микола Санжаревський

    Санжаревський підозрюється у підтримці терористів незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР»

    Служба безпеки України у ці хвилини проводить обшук у помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського.

    Артист проходить у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, що передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

    Раніше цього ж дня Санжаревський приходив на допит в СБУ, звідки разом зі слідчим поїхав на місце проведення обшуку. Від коментарів артист відмовився.

    Львівська Національна опера заявила 10 січня, що її дирекція проводить внутрішню перевірку і «звернулася з офіційним запитом до управління Служби безпеки України в Львівській області» через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму та антиукраїнської діяльності артиста Миколи Санжаревського.

    Сам Микола Санжаревський, якого звинуватили в підтримці й фінансуванні угруповань «ДНР» та «ЛНР», заперечує свою причетність до сепаратистів. Про це він писав у Facebook.

    Опоненти Санжаревського звинувачують його в поширенні просепаратистських повідомлень у російській соціальній мережі «ВКонтакте», але сам він заявляє, що не має доступу до свого профілю.

    Микола Санжаревський – соліст балету в Львівській опері. Як йдеться на офіційному сайті Львівського оперного театру, серед його найвідоміших партій є Квазімодо з «Есмеральди», Блазень з «Лебединого озера», чорт та бог-творець зі «Сотворення світу» і не лише. Окрім того, Санжаревський виконував одну із партій у фольк-опері «Коли цвіте папороть»,  прем’єра якої нещодавно відбулась в Оперному. Окрім того, він є арт-директором у Львівській школі академічного та сучасного балету.

    Джерело: Радіо Свобода

    обшук СБУ ДНР ЛНР Львів артист
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