Скандал в Окружному адмінсуді Києва: одіозні судді просять захистити їх (документ)



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Будівля Окружного адміністративного суду Києва

Служителі Феміди поскаржилися на дії НАБУ і ГПУ

Одинадцять суддів Окружного адміністративного суду Києва написали звернення до Вищої ради правосуддя, в якому поскаржилися на тиск і втручання у судову систему з боку Національного антикорупційного бюро та управління спеціальних розслідувань генпрокуратури.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист від 31 липня, який підписали голова суду Павло Вовк і судді Руслан Арсірій, Володимир Келеберда, Ігор Погрібніченко, Віктор Шулежко, Віталій Амельохін, Наталія Клименчук, Валерій Кузьменко, Олексій Огурцов, Анна Кузьменко та Аріна Літвінова.

У листі наголошується, що протягом 26-27 липня у приміщеннях Окружного адмінсуду детективи НАБУ і слідчі ГПУ проводили обшуки. На підставі ухвали Деснянського райсуду Чернігова від 25 липня були визначені обшуки приймальнь голови суду і його заступника Аблова; службових кабінетів помічників та секретарів судових засідань суддів Вовка, Аблова, Погрібніченка, Качура, Арсірія; службових кабінетів, які займають працівники апарату суду, серверних приміщень, окрім службових кабінетів суддів.

Голова суду Павло Вовк. Фото з відкритих джерел

Водночас, як стверджують судді-заявники, правоохоронці заблокували всі приміщення суду із самими суддями та працівниками, які не мають жодного стосунку до розгляду справ, стороною в яких є Вища кваліфікаційна комісія суддів або її члени (ці справи, які зареєстровані 2019 року, були предметом обшуків - «Главком»).

«Для прикладу, фактично був обшуканий кабінет судді Погрібніченка, хоча в протоколі обшуку зазначено, що судові справи з нього в інший кабінет нібито перенесли дві невстановлені особи, які згодом їх кинули на підлогу. При цьому незрозуміло, як можна не встановити осіб під час обшуку приміщення, яке знаходиться під повним контролем», - дивуються служителі Феміди.

Заступник голови Окружного адмінсуду Євген Аблов. Фото з відкритих джерел

Крім цього, як заявили судді Окружного адміністративного суду Києва, НАБУ і ГПУ вилучили оригінали матеріалів адміністративних справ, при цьому в ухвалі на обшук був наданий дозвіл на вилучення копій документів. Натомість дії правоохоронців, вважають заявники, призвели до унеможливлення здійснення правосуддя, що є прямим втручанням в діяльність суддів з боку правоохоронних органів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків.

Так, тиск на суд можна трактувати й тим, що на розгляді знаходяться справи за позовом ТОВ «Юридична компанія «Студія права» до директора НАБУ Артема Ситника і позов управління спеціальних розслідувань генпрокуратури Сергія Горбатюка щодо визнання протиправних дій генпрокурора Юрія Луценка.

Суддя Руслан Арсірій. Фото з відкритих джерел

«З усіх можливих заходів, визначених процесуальним законодавством, правоохоронними органами було обрано саме такий, який масштабно паралізує роботу суду та викличе найбільший суспільний розголос, спрямований на безпідставну дискредитацію Окружного адміністративного суду Києва… Вважаємо, що такі дії та заяви керівництва управління спеціальних розслідувань генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро створюють пряму загрозу існування незалежної судової системи України», - наголосили 11 київських суддів.

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Від голови Вищої ради правосуддя Володимира Говорухи судді Окружного адмінсуду просять вжити реальних заходів з метою забезпечення свого захисту від свавільних і протиправних дій правоохоронців.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

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