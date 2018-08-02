Скандал з побиттям активіста в Миколаєві: у поліції пояснили, хто кого побив (відео)



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Правоохоронці стверджують, що директор закладу заштовхнув поліцейського до приймальні і «шарпав його»

У поліції Миколаївщини заперечують інформацію про побиття дільничним поліцейським директора миколаївського навчального закладу Руслана Жовтоножка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, який оприлюднив відео безпосереднього конфлікту.

«Із заявою до поліції звернувся директор миколаївського навчального закладу щодо нібито його побиття співробітником поліції, де посадовець стверджує, що вранці 1 серпня на території ліцею поліцейський Інгульського відділу поліції, дільничний офіцер, під час вручення повістки у штовханині спричинив йому синці на тілі. Проте відеозапис конфлікту свідчить про інше», - заявили в поліції.

Зазначається, що через неодноразові відмови директора ліцею отримувати повістки від поліції дільничний був змушений фіксувати відмову на відео, «на якому, у даному випадку, видно, як посадовець та його підлеглі ігнорують правоохоронця».

«Співробітник поліції пропонує посадовцю прийняти повістку, та отримує відмову. Тоді він пропонує офіційно подати та зареєструвати її через канцелярію приймальні, та отримує відповідь від присутньої у приймальні кабінету директора жінки, що повістку має віддати лише на руки присутньому директорові», - повідомили в поліції.

Після цього, як говориться в повідомленні, дільничний «прийняв рішення чемно залишити повістку на столі, проте вийти з приміщення йому не вдалося».

В поліції заявили, що директор заштовхнув поліцейського назад до приймальні, «шарпав та зачинив дільничного у своєму кабінеті».

В результаті обидві сторони конфлікту вирішили викликати поліцію.

«Заява громадянина прийнята до розгляду та реагування згідно із нормами чинного законодавства, як і відповідний рапорт поліцейського. Також за вказаним фактом проводиться службова перевірка», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-служба «Руху нових сил» заявила, що у Миколаєві поліцейський жорстоко побив члена партії «Руху нових сил» Руслана Жовтоножка.