Чергове побиття активіста. Цього разу в Миколаєві



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Фото: blin.mk.ua Руслан Жовтоножко

В результаті побиття у Руслана Жовтоножка - закрита черепно-мозкова травма, численні забої

У Миколаєві поліцейський жорстоко побив члена партії «Руху нових сил» Руслана Жовтоножка. Про це повідомила прес-служба «Руху нових сил».

«Жовтоножко працює директором Миколаївського ліцею торгівлі. Посеред білого дня до нього у кабінет зайшов дільничний. Не представився, не назвав причину візиту - одразу почав бити. На крики збіглися працівники ліцею, викликали поліцію. Коли нарешті доїхали патрульні приїхав і начальник поліції і сказав: Нічого не доведете», - йдеться в повідомленні.

Однопартійці зазначають, що в результаті побиття у Руслана Жовтоножка - закрита черепно-мозкова травма, численні забої.

В партії повідомили, що Жовтоножко нещодавно почав отримувати погрози.

«В минулому році він виграв конкурс на посаду. Коли взявся до роботи почали з’ясовуватися чисельні факти корупції попередників: частина державного майна була привласнена, частина за копійки здана в оренду. Коли став розбиратися та оприлюднювати факти - почалися погрози, чисельні перевірки... Згодом пропонували домовитися - теж не вийшло», - зазначили в партії.

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