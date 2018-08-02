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    Чергове побиття активіста. Цього разу в Миколаєві

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    <span>Руслан Жовтоножко</span> - Чергове побиття активіста. Цього разу в Миколаєві
    Фото: blin.mk.ua
    Руслан Жовтоножко

    В результаті побиття у Руслана Жовтоножка - закрита черепно-мозкова травма, численні забої

    У Миколаєві поліцейський жорстоко побив члена партії «Руху нових сил» Руслана Жовтоножка. Про це повідомила прес-служба «Руху нових сил».

    «Жовтоножко працює директором Миколаївського ліцею торгівлі. Посеред білого дня до нього у кабінет зайшов дільничний. Не представився, не назвав причину візиту - одразу почав бити. На крики збіглися працівники ліцею, викликали поліцію. Коли нарешті доїхали патрульні приїхав і начальник поліції і сказав: Нічого не доведете», - йдеться в повідомленні.

    Однопартійці зазначають, що в результаті побиття у Руслана Жовтоножка - закрита черепно-мозкова травма, численні забої.

    В партії повідомили, що Жовтоножко нещодавно почав отримувати погрози.

    «В минулому році він виграв конкурс на посаду. Коли взявся до роботи почали з’ясовуватися чисельні факти корупції попередників: частина державного майна була привласнена, частина за копійки здана в оренду. Коли став розбиратися та оприлюднювати факти - почалися погрози, чисельні перевірки... Згодом пропонували домовитися - теж не вийшло», - зазначили в партії.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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