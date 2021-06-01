«Спасибі, що прийняли»: декілька українських зірок виступили на масштабному концерті в Росії

Десант українських зірок виступив на концерті в Санкт-Петебурзі

Українські співачки Світлана Лобода, Maruv (Анна Корсун), Soyana (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show. Фото з концерту з'явилися на сторінці заходу в Instagram і в акаунтах артистів.

«Залетіли в Пітер на Big love show. Завершили святковий концерт. Люблю це місто, люблю моїх шанувальників, люблю Love Radio, люблю життя, люблю, коли кожен день випито до останньої краплі», – підписала відео Лобода.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

«Вперше в моєму житті! Концерт, на якому були присутні 12 000 осіб ...! Хвилювання було божевільне ... Спасибі, що прийняли мене і підтримали», – звернулася українська співачка Яна Соломко до аудиторії зі сторінки фотоблога та опублікувала відеофрагмент свого виступу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Соломко SOYANA (@yana.solo)

До слова, глядачі були не дуже задоволені проведеним заходом. Так, вони скаржилися, що місця були лише сидячі, а також обурилися, чому на сцену не вийшли вже відомі зірки – українці «Artik & Asti» і російський співак Діма Білан.

Читайте також: