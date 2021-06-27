Втекла з охороною: у Москві зірвали концерт Ані Лорак

За 2019 рік Ані Лорак заплатила податків всього близько 165 тисяч рублів

Активісти вимагали у співачки сплатити податки

У Москві активісти зірвали концерт Ані Лорак, яка активно гастролює Росією. Вони вишикувалися перед клубом, де мав відбутися виступ, із плакатами, на яких вимагали, аби артистка сплатила податки. Про це пише Telegram-канал «Світські хроніки».

Як повідомляється, за 2019 рік Ані Лорак заплатила податків всього близько 165 тисяч рублів (2 300 доларів). Крім того, ціна квитків на її концерт досягає 80 тисяч рублів (1 100 доларів), а сукні співачки коштують тисячі доларів.

У повідомленні також сказано, що концерт мав відбутися попри заборону на масові заходи у Москві, де зараз сплеск епідемії коронавірусу. Однак Ані Лорак втекла з клубу з великою кількістю охорони.

Раніше неоднозначна співачка Ані Лорак, яка дуже полюбляє гастролювати Росією, випустила нову пісню під назвою «Роздягнена». Кароліна звернулася до своїх шанувальників: «Найбільш довгоочікуваний реліз. Пісня, на яку ви чекали цілий рік. Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається кохання – тримайте його міцніше».

Нагадаємо, що Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступила 27 травня.

Нещодавно Лорак зізналася у позашлюбних стосунках – з футболістом Сергієм Ребровим.

Співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

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