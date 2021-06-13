Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»

Світлана Лобода перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша»

Співачка, яка з початком війни перебралась до Москви, зробила промовисту заяву

Заслужена артистка України Світлана Лобода, відома гучними скандалами, назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

– Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що «МузТб» – найкраща премія нашої країни», – зазначила Лобода, відповідаючи на питання ведучої Ксенії Собчак.

Опісля ж Світлана Лобода послала повітряні поцілунки шанувальникам, які вітали артистів на червоній доріжці, та вигукнула, що обожнює їх.

Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі.

У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

До слова, за ці сім років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».