  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Світлана Лобода&nbsp;перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер &laquo;наша&raquo; - Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»
    Світлана Лобода перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша»
    Фото: скріншот із відео Премия МУЗ-ТВ 20/21

    Співачка, яка з початком війни перебралась до Москви, зробила промовисту заяву

    Заслужена артистка України Світлана Лобода, відома гучними скандалами, назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

    – Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що «МузТб» – найкраща премія нашої країни», – зазначила Лобода, відповідаючи на питання ведучої Ксенії Собчак.

    Опісля ж Світлана Лобода послала повітряні поцілунки шанувальникам, які вітали артистів на червоній доріжці, та вигукнула, що обожнює їх.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»
    Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»
    Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»
    Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»
    Фото: скріншот із відео Премия МУЗ-ТВ 20/21

    Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

    Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

    До слова, Повалій в Іnstagram агресивно відповіла на звинувачення в своїх виступах в Росії і в окупованому Криму.

    Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі.

    У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

    До слова, за ці сім років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».

    Читайте також: Ротару, Лобода, Ані Лорак та Повалій: хто з українських артистів поїхав у Росію на Пісню року

    Теги: Революція Гідності Світлана Лобода партії держава Інтер чоловік премія співачка Таїсія Повалій революція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скандальна Лобода оголосила агресивну Росію «нашей страной»