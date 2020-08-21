Українські трудові мігранти прагнуть залишитися в Польщі, - дослідження



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Більше половини українських іммігрантів в Польщі прагнуть перевести як мінімум одного члена сім'ї

Настрої українських трудових мігрантів в Польщі все більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучення до переїзду як мінімум одного члена сім'ї. У зв'язку з цим потік коштів, що перераховуватимуться мігрантами в Україну буде прогнозовано зменшуватися. Про це заявляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на свіже дослідження Національного банку Польщі.

За останні п'ять років відсоток іммігрантів з України, які заявили про своє бажання залишитися в Польщі на більш тривалий або навіть постійний термін, значно збільшився. Більше половини іммігрантів в Польщі прагнуть перевести як мінімум одного члена сім'ї.

Згідно з даними Нацбанку Польщі в 2015 році, переважна більшість українців (80%) планували своє перебування в Польщі терміном до одного року. Однак в 2020 році більшість (52%) планують залишитися на термін більше 3 років.

Аналітичний центр Gremi Personal так само відзначає в своїх соціологічних дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Згідно соцдослідження Gremi Personal, близько 15% респондентів планують переїжджати до Польщі з сім'ями. При цьому кожен третій (31%), що працює в Польщі українець має плани, які стосуються безпосередньо асиміляції в Польщі: отримання дозволу на постійне проживання / громадянство, перевезення сім'ї, придбання нерухомості або відкриття бізнесу.

Як зазначає генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич: «Нинішня ситуація нагадує тенденцію з польськими мігрантами в Західну Європу після вступу Польщі до Європейського Союзу. Поки човникова міграція все ще була активною, але з роками частка поляків, які бажають залишитися за кордоном (особливо в Британії) на більш тривалий термін, стрімко збільшувалася. Однак, щодо міграції польських громадян всередині Європейського Союзу - це не така проблема, як у випадку імміграції з України до Польщі зважаючи на жорсткіші імміграційні правила для українців. Простими словами, якщо українці зважаться на постійний переїзд з сім'єю і пройдуть всі офіційні процедури, дуже малоймовірно, що вони повернуться на Батьківщину».

Так само важливо

,

що «соціальний пакет» від польського уряду мотивує українців

, які

мають ВНЖ в Польщі з доступом до ринку праці, залишитися в Польщі на тривалий термін і перевести сім'ю. З 2019 рок

у

українці можуть щомісяця отримувати 500 злотих (близько 3600 грн). допомоги на кожну дитину в рамках програми «Сім'я 500+». Щорічно до нового навчального року українські сім'ї можуть розраховувати на 300 злотих на дитину-школяра за програмою «Добрий старт 300+» для збору в школу. Крім того, з 1 серпня 2020 року для українців доступний туристичний бон, покликаний підтримати сімейний відпочинок і внутрішній туризм в Польщі в зв'язку з пандемією. Також польський уряд підтримує незаможні українські сім'ї харчовими наборами до свят, виплатами соціальних стипендії для студентів

з

сімей з невисоким доходом, а

ті українці, що

працюють в Польщі

офіційно,

у подальшому

можуть розраховувати на польську пенсію