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    Українські мігранти зможуть отримати у Польщі Covid-вакцину безкоштовно

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    Вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним - Українські мігранти зможуть отримати у Польщі Covid-вакцину безкоштовно
    Вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним
    Фото з відкритих джерел

    Для отримання вакцини від коронавірусу іноземним громадянам достатньо лише мати офіційну посвідку на проживання у Польщі

    У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати Covid-вакцину. Про це заявив голова канцелярії прем'єрміністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє «Польське радіо».

    «Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, з допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно», ─ сказав Дворчик.

    Зазначається, іноземним громадянам достатньо лише мати офіційну посвідку на проживання у Польщі. 

    До слова, вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним.

    Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, 25 грудня, а вакцинація розпочалась у неділю, 27 грудня.

    До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.

    Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    Як повідомлялося, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.

    Теги: Польща мігранти щеплення вакцинація трудові мігранти
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