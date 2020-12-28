Українські мігранти зможуть отримати у Польщі Covid-вакцину безкоштовно

Вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним

Для отримання вакцини від коронавірусу іноземним громадянам достатньо лише мати офіційну посвідку на проживання у Польщі

У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати Covid-вакцину. Про це заявив голова канцелярії прем'єрміністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє «Польське радіо».

«Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, з допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно», ─ сказав Дворчик.

Зазначається, іноземним громадянам достатньо лише мати офіційну посвідку на проживання у Польщі.

До слова, вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним.

Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, 25 грудня, а вакцинація розпочалась у неділю, 27 грудня.

До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.

Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Як повідомлялося, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.