Українські мігранти зможуть отримати у Польщі Covid-вакцину безкоштовно
Для отримання вакцини від коронавірусу іноземним громадянам достатньо лише мати офіційну посвідку на проживання у Польщі
У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати Covid-вакцину. Про це заявив голова канцелярії прем'єрміністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє «Польське радіо».
«Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, з допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно», ─ сказав Дворчик.
Зазначається, іноземним громадянам достатньо лише мати офіційну посвідку на проживання у Польщі.
До слова, вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має страховки, а також бездомним.
Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, 25 грудня, а вакцинація розпочалась у неділю, 27 грудня.
До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.
Нагадаємо, керівник Офісу президента розповів, з ким домовляється Україна про Covid-вакцину.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.
Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.
Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.
24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.
Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.
Як повідомлялося, у світі за тиждень виявили майже 3,4 млн нових випадків Covid-19.