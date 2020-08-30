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    У світі

    В Італії африканські мігранти з коронавірусом покусали лікарів

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    Для утихомирення пацієнтів медперсоналу довелося викликати карабінерів - В Італії африканські мігранти з коронавірусом покусали лікарів
    Для утихомирення пацієнтів медперсоналу довелося викликати карабінерів
    Фото Іl Messaggero

    Інцидент стався у військовому госпіталі

    В Римі заражені коронавірусом мігранти з Нігерії намагалися втекти з клініки, під час нападу покусавши лікарів.

    Про це повідомляє видання Іl Messaggero.

    Інцидент стався у військовому госпіталі в Римі, де нігерійці зробили спробу втекти з клініки.

    В міністерстві оборони Італії повідомили, що чоловік і дві жінки спочатку зажадали виписати їх з лікарні. Однак тести показали, що у пацієнтів коронавірус і їх необхідно було ізолювати.

    Після того, як медики відмовили їм у виписці, нігерійці напали на лікарів і військових.

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    Фото Іl Messaggero

    Для утихомирення пацієнтів медперсоналу довелося викликати карабінерів, вони і приборкали неадекватних хворих. Відзначається, що мігранти під час бійки не тільки били медиків кулаками, а й кусалися.

    За інформацією видання, обурення у нігерійців викликало те, що іншого пацієнта, 16-річного бенгальця, який здав негативний тест на коронавірус, виписали з лікарні.

    Нагадаємо, близько 18 тисяч людей, за оцінками поліції, вийшли на марш у Берліні, виступаючи проти коронавірусних обмежень. Протестувальники тримали банери із написом «Ми – люди», «Все брехня» і закликали до відставки федерального уряду.

    Як повідомлялося, 2 серпня, 18 співробітників поліції були поранені під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася у Берліні.

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