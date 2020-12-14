У МЗС розповіли, скільки людей загинуло за сім років російської агресії

Наразі понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля

У результаті збройної агресії Росії проти України загинули понад 14 тисяч осіб. Водночас приблизно 40 тисяч отримали поранення. Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди 46-ї річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН «Визначення агресії».

Окрім того, понад 1,5 мільйона мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої будинки як внутрішньо переміщені особи, також переїхати на контрольовану Україною територію.

Наразі понад 100 наших співгромадян нині є політичними бранцями Кремля. Ще більше перебуває в підвалах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

«Безпосереднім наслідком збройної агресії стало перетворення Росією окупованих Донбасу та Криму на територію безправ’я, де порушуються права і свободи людини та громадянина, здійснюється незаконна паспортизація і примусове нав’язування російського громадянства, де стали буденністю насильство, тортури, переслідування, придушення будь-якого інакомислення, приниження людської гідності», – йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, 14 грудня 1974 року Генеральна Асамблея ООН схвалила Резолюцію, у якій дала визначення агресії.

Раніше в прокуратурі Автономної республіки Крим заявили, що в пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують чи утримували 475 українців.

Також повідомляється, що кількість внутрішньо переміщених осіб з півострова стрімко зростає. На сьогодні таких офіційно нараховується вже 47 тис. 120 осіб.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».