Росія тримає у полоні 475 українців

У межах «справ Хізб ут-Тахрір» незаконно позбавлено волі щонайменше 77 громадян

У пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців.

У прокуратурі Автономної республіки Крим заявляють, що продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в’язнів до Росії.

«Задля колонізації півострова РФ переселила до Криму, за різними оцінками, від 172 тис. до понад 500 тис. росіян. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в’язнів до Російської Федерації. Наразі встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ», – сказано у повідомленні.

Крім того, аналогічні порушення вчиняються стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які також незаконно переміщаються до РФ, зокрема шляхом незаконного усиновлення.

«Так звані «справи Хізб ут-Тахрір» - яскравий приклад того, як держава-окупант протиправно використовує систему кримінального правосуддя для переслідування кримчан за релігійними ознаками. Підконтрольні РФ суди виносять вироки за сфабрикованими звинуваченнями, позбавляючи кримчан права на справедливий суд», - йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, у межах «справ Хізб ут-Тахрір» незаконно позбавлено волі щонайменше 77 громадян.

Також повідомляється, що кількість внутрішньо переміщених осіб з півострова стрімко зростає. На сьогодні таких офіційно нараховується вже 47 тис. 120 осіб.

Також нагадаємо, що 7 грудня 63 країни схвалили резолюцію Генеральної асамблеї ООН Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Серед тих, хто був проти української резолюції – Росія, а також її союзники.

Між іншим, президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації на Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від «плану Б» і збирається знову зустрітися з президентом Росії Путіним.

Як повідомлялося, у коментарі до річниці «нормандського» саміту в Парижі Зеленський заявив, що Росія перешкоджає мирному врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший з 2016 року саміт у нормандському форматі. Учасники зустрічі підтримали припинення вогню, обмін у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня, допуск Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, розведення військ на трьох ділянках, розширення мандата СММ ОБСЄ та продовження розмінування.

Наступна зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії була запланована на квітень 2020 року, однак вона так і не відбулася.

11 вересня в Берліні зустрілися політичні радники лідерів нормандської четвірки. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, головним досягненням зустрічі стало узгодження продовження дотримання перемир'я в Донбасі.

Водночас зазначимо, що із початку останнього перемир'я на Донбасі загинули четверо військових.