Скільки землі мають українські міністри (інфографіка)

Урядовці декларують невеликі землеволодіння

Міністри і члени їхніх сімей у 2020 році володіли або орендували 13,6 га землі.

Це менше, ніж маєток олігарха Ріната Ахметова Les Cèdres у Франції (14 га) на Лазурному узбережжі Франції. Інфографіку опублікував портал «Слово і діло».

За кількістю ділянок на першому місці в уряді віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – сім ділянок площею 1,3 га.

А ось найбільша площа землі у власності першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка – 4,4 га.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль має чотири земельні ділянки загальною площею 0,5 га.

Взагалі не володіють землею віцепрем'єр Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, голова МЗС Дмитро Кулеба, міністр фінансів Сергій Марченко і міністр освіти Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

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