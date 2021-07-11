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    Скільки угод на ринку землі уклали в Україні за тиждень

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    Ринок землі запрацював тиждень тому - Скільки угод на ринку землі уклали в Україні за тиждень
    Ринок землі запрацював тиждень тому

    Нотаріуси подають заяви для отримання доступу до Держземкадастру

    За вісім днів із початку діє ринку землі в Україні здійснили 381 транзакцію, пов’язану із землею.

    Такі дані Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише Agravery.

    «За 8 днів з початку ринку землі понад 3 тисячі нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 2,9 тис. погоджено, 44 перебувають в черзі на розгляд, 481 відмовлено», — йдеться в повідомленні.

    Отримання доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру відбувається у штатному режимі.

    Нагадаємо, стало відомо, що економічно обґрунтована середня вартість землі в Україні становить 51,2 тис. грн за гектар.

    Водночас відкриття ринку землі – це важливий крок для відкритості та прозорості «земельної» сфери. Водночас реформа створює і певні загрози для України. Таку думку висловив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

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    Теги: Кабмін реформа земля
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    Скільки угод на ринку землі уклали в Україні за тиждень