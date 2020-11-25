SkyUp анонсував польоти до дев’яти нових країн

Український лоукостер оприлюднив плани по польотах на 2021 рік

Половина нових запланованих рейсів – з регіонів

Лоукостер SkyUp у 2021 році має намір розпочати польоти до дев’яти країн: Португалії, Польщі, Німеччини, Данії, Йорданії, Швеції, Сербії, Нідерландів та Словаччини, повідомили в авіакомпанії.

Загалом перевізник планує здійснювати рейси до 21 країни за понад 60 маршрутами.

У SkyUp додали, що близько 50% рейсів будуть здійснюватися з регіональних аеропортів.

«У наших планах - польоти із Запоріжжя - до Грузії, Греції, Чехії, Іспанії, Туреччини та Кіпру.

Зі Львова - до Грузії, Греції, Чехії, Італії, Іспанії, Туреччини, Болгарії, Франції та Ізраїлю.

З Харкова - до Грузії, Греції, Чехії, Італії, Іспанії, Болгарії та Кіпру.

З Одеси - до Грузії, Чехії, Іспанії, Туреччини, Вірменії та Нідерландів, - заявили у компанії.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.

Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях.