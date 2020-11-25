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    SkyUp анонсував польоти до дев’яти нових країн

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    Український лоукостер оприлюднив плани по польотах на 2021 рік - SkyUp анонсував польоти до дев’яти нових країн
    Український лоукостер оприлюднив плани по польотах на 2021 рік

    Половина нових запланованих рейсів – з регіонів

    Лоукостер SkyUp у 2021 році має намір розпочати польоти до дев’яти країн: Португалії, Польщі, Німеччини, Данії, Йорданії, Швеції, Сербії, Нідерландів та Словаччини, повідомили в авіакомпанії.

    Загалом перевізник планує здійснювати рейси до 21 країни за понад 60 маршрутами.

    У SkyUp додали, що близько 50% рейсів будуть здійснюватися з регіональних аеропортів.

    «У наших планах - польоти із Запоріжжя - до Грузії, Греції, Чехії, Іспанії, Туреччини та Кіпру.

    Зі Львова - до Грузії, Греції, Чехії, Італії, Іспанії, Туреччини, Болгарії, Франції та Ізраїлю.

    З Харкова - до Грузії, Греції, Чехії, Італії, Іспанії, Болгарії та Кіпру.

    З Одеси - до Грузії, Чехії, Іспанії, Туреччини, Вірменії та Нідерландів, - заявили у компанії.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямкуПольоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях. 

    Теги: відпочинок туризм лоукостери авіаперевезення SkyUp мандрівка
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