Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку



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Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень

Рейси з Києва до Об'єднаних Арабських Еміратів будуть виконуватися 4 рази на тиждень

Авіакомпанія Air Arabia відновила польоти в Україну. 25 жовтня в аеропорт «Бориспіль» (Київ) із Шарджі (ОАЕ) прибув перший рейс з моменту закриття сполучення через карантин. Як передають ЦТС і Avianews, поки Air Arabia буде виконувати польоти в Україну на лайнері Airbus A320 тільки в цьому напрямку.

Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях. Вильоти з Шарджі о 18:55 з прибуттям о 22:30. Час у дорозі 5 годин 35 хвилин. З Києва виліт о 23:20, прибуття наступного дня о 06:20. Мінімальна вартість квитка в обидва кінці – 7 172 грн. Зараз «Бориспіль» обслуговує всі внутрішні та міжнародні рейси в терміналі D.

Громадяни України для вʼїзду в ОАЕ повинні предʼявити до вильоту (на реєстрації) негативний ПЛР-тест на Covid-19 англійською мовою з печаткою лабораторії, який був зроблений не пізніше ніж за 96 годин до прибуття в ОАЕ. Від ПЛР-тесту звільнені діти до 12 років і пасажири з середньою та важкою формою інвалідності. Після прибуття в ОАЕ громадяни України зобовʼязані здати повторний тест.

Нагадаємо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Тим часом Ryanair скасовує понад 40 рейсів з України.

Також повідомлялося, що у листопаді Wizz Air скасовує понад 20 рейсів з України.