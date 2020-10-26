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    Події в Україні

    Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку

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    Польоти за маршрутом Київ&nbsp;&ndash;&nbsp;Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень - Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку
    Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень

    Рейси з Києва до Об'єднаних Арабських Еміратів будуть виконуватися 4 рази на тиждень

    Авіакомпанія Air Arabia відновила польоти в Україну. 25 жовтня в аеропорт «Бориспіль» (Київ) із Шарджі (ОАЕ) прибув перший рейс з моменту закриття сполучення через карантин. Як передають ЦТС і Avianews, поки Air Arabia буде виконувати польоти в Україну на лайнері Airbus A320 тільки в цьому напрямку.

    Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях. Вильоти з Шарджі о 18:55 з прибуттям о 22:30. Час у дорозі 5 годин 35 хвилин. З Києва виліт о 23:20, прибуття наступного дня о 06:20. Мінімальна вартість квитка в обидва кінці – 7 172 грн. Зараз «Бориспіль» обслуговує всі внутрішні та міжнародні рейси в терміналі D.

    Громадяни України для вʼїзду в ОАЕ повинні предʼявити до вильоту (на реєстрації) негативний ПЛР-тест на Covid-19 англійською мовою з печаткою лабораторії, який був зроблений не пізніше ніж за 96 годин до прибуття в ОАЕ. Від ПЛР-тесту звільнені діти до 12 років і пасажири з середньою та важкою формою інвалідності. Після прибуття в ОАЕ громадяни України зобовʼязані здати повторний тест.

    Нагадаємо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Тим часом Ryanair скасовує понад 40 рейсів з України.

    Також повідомлялося, що у листопаді Wizz Air скасовує понад 20 рейсів з України.

    Київ Аеропорт Бориспіль аеропорт ОАЕ карантин
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