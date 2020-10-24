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    Економіка та фінанси

    Лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі

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    Квитки на рейси вже можна забронювати - Лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі
    Квитки на рейси вже можна забронювати

    Планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце

    Ірландський лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі за двома напрямками. Рейси плануються на березень 2021 року.

    Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

    За словами директора аеропорту Херсон Віталія Кучерука, планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце. Квитки на рейси вже можна забронювати.

    Рейси до Кракова будуть здійснюватися з 30 березня двічі на тиждень – по вівторках і суботах.

    У Катовіце з Херсона можна буде полетіти починаючи з 28 березня. Перельоти по цьому маршруту плануються по середах і неділях.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

    До слова, Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період.

    Крім цього, Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину.

    Нагадаємо, SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Польща Херсон Ryanair SkyUp
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