Лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі
Планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце
Ірландський лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі за двома напрямками. Рейси плануються на березень 2021 року.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
За словами директора аеропорту Херсон Віталія Кучерука, планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце. Квитки на рейси вже можна забронювати.
Рейси до Кракова будуть здійснюватися з 30 березня двічі на тиждень – по вівторках і суботах.
У Катовіце з Херсона можна буде полетіти починаючи з 28 березня. Перельоти по цьому маршруту плануються по середах і неділях.
Раніше повідомлялося, що Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.
До слова, Ryanair скорочує на 60% кількість рейсів у зимовий період.
Крім цього, Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину.
Нагадаємо, SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.