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    SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

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    Лоукостер&nbsp;SkyUp запустить навесні новий рейс до Німеччини&nbsp; - SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна
    Лоукостер SkyUp запустить навесні новий рейс до Німеччини 

    Рейси здійснюватимуться в новий аеропорт Берлін-Бранденбург ім. Віллі Брандта щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці

    Українська авіакомпанія SkyUp з 29 березня 2021 року позне здійснювати перельоти з Києва до Берліна

    Про це повідомляє  пресслужбу авіакомпанії.

    Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

    «Німеччина стане одним з нових напрямків нашої літньої навігації, яку ми готуємося анонсувати найближчим часом», – зазначили у SkyUp.

    Також у компанії наголосили, що для комфортних і безпечних подорожей рекомендується додатково перевіряти актуальні правила в'їзду та відпочинку в країни здійснення рейсів напередодні вильоту.

    Авіакомпанія SkyUp Airlines у 2019 році виконала 12,198 тис. рейсів і перевезла понад 1,7 млн пасажирів (частки регулярних і чартерних рейсів у загальній кількості перевезень були майже однаковими).

    У найближчі п'ять років авіаперевізник планував збільшити свою частку на ринку українських авіаперевезень до 50%.

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямкуПольоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях. 

    Теги: Київ Німеччина лоукостери авіаперевезення SkyUp
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