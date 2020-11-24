SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

Рейси здійснюватимуться в новий аеропорт Берлін-Бранденбург ім. Віллі Брандта щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці

Українська авіакомпанія SkyUp з 29 березня 2021 року позне здійснювати перельоти з Києва до Берліна

Про це повідомляє пресслужбу авіакомпанії.

Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

«Німеччина стане одним з нових напрямків нашої літньої навігації, яку ми готуємося анонсувати найближчим часом», – зазначили у SkyUp.

Також у компанії наголосили, що для комфортних і безпечних подорожей рекомендується додатково перевіряти актуальні правила в'їзду та відпочинку в країни здійснення рейсів напередодні вильоту.

Авіакомпанія SkyUp Airlines у 2019 році виконала 12,198 тис. рейсів і перевезла понад 1,7 млн пасажирів (частки регулярних і чартерних рейсів у загальній кількості перевезень були майже однаковими).

У найближчі п'ять років авіаперевізник планував збільшити свою частку на ринку українських авіаперевезень до 50%.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.

Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях.