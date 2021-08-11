SkyUp анонсував рейси Київ-Лісабон

Перший рейс з Києва відбудеться 23 серпня

Лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків на рейси Київ-Лісабон з 23 серпня. Про це повідомляє ЦТС.

Перший рейс з Києва відбудеться 23 серпня.

Перельоти будуть виконуватися один раз на тиждень, по понеділках з вильотом із Києва о 16:25

Зворотні рейси заплановані з 11 жовтня. Вильоти о 19:25.

В'їзд дозволений громадянам України на континентальну територію країни. Всі пасажири старше 12 років повинні надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години, або результати експрес-тесту на антитіла до Covid-19 (TRAg), зробленого не більше ніж за 48 годин.

До слова, Державіаслужба анулювала права SkyUp на 33 маршрути.

Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.