Пункти вакцинації проти коронавірусу відкрили в аеропортах «Київ» та «Львів»

Для щеплення у аеропорту декларація з сімейним лікарем не обов’язкова

Одразу ж після процедури вакциновані можуть отримати довідку про отримання щеплення

У міжнародних аеропортах «Київ» та «Львів» запрацювали пункти вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити пасажири літаків, які прибувають або вилітають через летовище. Про це повідомляють Міністерство охорони здоров’я та пресслужба аеропорту «Львів».

Пункт вакцинації в київському летовищі працює в міжнародному терміналі А. Там пропонують препарат CoronaVac – його можуть отримати українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт «Київ» та не щеплені жодною дозою вакцини проти коронавірусу.

Одразу ж після процедури вакциновані можуть отримати довідку про отримання щеплення. До 8 серпня пункт працюватиме з 17:00 до 22:00. Яким буде графік після цього, у МОЗ не уточнюють.

Крім того, для щеплення у цьому аеропорту декларація з сімейним лікарем не обов’язкова. Потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

Натомість в аеропорту «Львів» пасажирам пропонують не лише препарат CoronaVac, але й Pfizer. Пункт вакцинації там розташований на першому поверсі терміналу A навпроти зони стійок реєстрації. Години роботи: з 09:00 до 18:00.

Пресслужба аеропорту запевняє, що згодом отримати щеплення у них можна буде цілодобово, попередньо зареєструвавшись.

Водночас регіональний координатор вакцинації на Львівщині Олег Когут запевняє, що в перспективі пункт в аеропорту «Львів» працюватиме не лише для пасажирів, але й для всіх охочих.

Наразі зробити щеплення проти коронавірусу можна в центрах вакцинації: в усіх регіонах України вже працюють понад 360 таких центрів, із них 22 – у Києві. Вони відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках і медичних установах.

Нагадаємо, станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.