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    В аеропорту Львова стартувала вакцинація пасажирів

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    Вакцинувати будуть людей, у яких є квитки на літак - В аеропорту Львова стартувала вакцинація пасажирів

    Вакцинувати будуть людей, у яких є квитки на літак

    Фото: Lviv International Airport / Facebook

    Щеплення в аеропорту проводитимуть вакцинами Pfizer і CoronaVac

    У Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького з п'ятниці, 6 серпня, можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє Львівська ОДА.

    Зазначається, що вакцинувати будуть людей, у яких є квитки на літак. Щеплення проводитимуть вакцинами Pfizer і CoronaVac.

    У перспективі Центр вакцинації в аеропорту працюватиме цілодобово і для всіх охочих, за наявності попередньої реєстрації.

    «Вакцинація в аеропорту – це досить символічно, тому що пандемія не звертає увагу на межі чи кордони. Ми маємо подбати про свою безпеку, куди б ми не поїхали. Вакцинація має охопити якомога більшу кількість населення області. Це дуже серйозне питання, оскільки пандемія продовжує розвиватися, і ніхто не може передбачити її наступні етапи», – наголосив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

    Усього у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації населення.

    Як відомо, в Україні новий рекорд щеплень за добу – 167 383 особи вакциновано проти коронавірусу 5 серпня.

    Варто зазначити, що в Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19.

    До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих. Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

    За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

    Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

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    Теги: Львів авіаперевезення щеплення вакцинація населення коронавірус
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    В аеропорту Львова стартувала вакцинація пасажирів