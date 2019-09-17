SkyUp відкриває нові рейси в Ізраїль



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Нові авіарейси будуть здійснюватися двічі на тиждень зі Львова і Запоріжжя

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий рейс із Запоріжжя і Львова в Тель-Авів (Ізраїль). Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Як повідомляється, рейси Львів - Тель-Авів будуть виконуватися два рази на тиждень: по четвергах і неділях. Вартість квитка в один кінець без багажу в даний час складає від 2,4 тис. гривень. Рейси будуть здійснюватися з 24 листопада.

Рейси Запоріжжя - Тель-Авів також будуть виконуватися по четвергах і неділях. Вартість квитка в один кінець без багажу в даний час складає від 2,3 тис. гривень. Авіарейси почнуть здійснюватися з 5 грудня.

Раніше повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набуде чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.

Також нагадаємо, що у справі SkyUp з'явився ще один «постраждалий» позивач.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

Також жінка, яка нібито подала в суд на SkyUp, написала заяву про відмову від позову.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.