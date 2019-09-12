У справі SkyUp з'явився ще один «постраждалий» позивач



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SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року

Суд призначили на 18 вересня

У справі щодо заборони на провадження господарської діяльності авіакомпанії SkyUp з'явився ще один позивач — «Комітет із захисту прав постраждалих від злочинів».

Про це повідомляє пресслужба лоукостера.

Так, 11 вересня відбулося чергове засідання Київського апеляційного суду, у якому авіакомпанія намагається оскаржити рішення Баришівського суду про заборону на здійснення діяльності авіакомпанії. Під час цього засідання стало відомо про появу нового позивача у справі.

«Новий позивач заявив про відвід попереднього адвоката і однієї з представниць суддійської трійки. Новий адвокат Катерина Манширина на засідання на прийшла», — повідомили в авіакомпанії.

Там зазначають, що позивачі навмисне затягують розгляд справи. Це ж виявила і колегія суддів.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

Також жінка, яка нібито подала в суд на SkyUp, написала заяву про відмову від позову.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.

Також SkyUp відкрив новий рейс в Італію.

Зазначимо, що лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки.