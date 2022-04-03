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    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців

    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців
    фото Ірини Венедіктової

    Прокурори та інші фахівці оглянули тіла 140 загиблих

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збирання фото- й відеодоказів, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

    В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями», – написала вона.

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    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців
    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців
    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців

    Також Венедіктова розповіла, що вся територія поділена на квадрати і на кожному працюють свої слідчо-оперативні групи.

    «Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати. У кожному працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних працівників Нацполіції. До оглядів місць подій залучають інспекторів-криміналістів, вибухотехніків, кінологів, судово-медичних експертів чи лікарів. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста й села, залишилося багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили «розтяжки навіть на трупах місцевих», – вказала генпрокурорка.

    Також вона звернулася до всіх охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – «заселфитися на місці злочину».

    «Для всіх «помічників» повторю - це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували», – підсумувала Венедіктова.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Офіс Генерального прокурора слідство Київщина Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців