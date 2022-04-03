Слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців

Прокурори та інші фахівці оглянули тіла 140 загиблих

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збирання фото- й відеодоказів, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями», – написала вона.

Також Венедіктова розповіла, що вся територія поділена на квадрати і на кожному працюють свої слідчо-оперативні групи.

«Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати. У кожному працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних працівників Нацполіції. До оглядів місць подій залучають інспекторів-криміналістів, вибухотехніків, кінологів, судово-медичних експертів чи лікарів. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста й села, залишилося багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили «розтяжки навіть на трупах місцевих», – вказала генпрокурорка.

Також вона звернулася до всіх охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – «заселфитися на місці злочину».

«Для всіх «помічників» повторю - це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували», – підсумувала Венедіктова.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг шокований терором росіян: такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями.

Президент Зеленський звернувся до матерів російських військових: «Подивіться, яких виродків ви виростили».

Читайте також: