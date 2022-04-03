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    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі

    Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може - Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може
    фото: AFP

    Росія послала сюди убивць

    Російська армія – це стадо убивць і мародерів. Яскравим прикладом цього є ситуація в Бучі.

    Про це повинні кожного разу згадувати ті, хто ще досі думає, що Росія посилає до України «васімнадцатілєтніх мальчіков, нє умєющіх стрєлять».

    Росія послала сюди убивць. І ні жодних виправдань, ні тим паче прощень для них.

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    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
    фото: AFP, Главком, SOPA Images, АР

    Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника.

    Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Сьогодні стало відомо, що після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    У зв’язку з масовими вбивствами та тортурами цивільного українського населення, вчиненими російськими військами на Київщині, зокрема, у Бучі українська делегація ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Буча Україна окупація #stoprussia
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    Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі