Російська армія – стадо убивць і мародерів. Моторошні фото та відео з Бучі
Росія послала сюди убивць
Російська армія – це стадо убивць і мародерів. Яскравим прикладом цього є ситуація в Бучі.
Про це повинні кожного разу згадувати ті, хто ще досі думає, що Росія посилає до України «васімнадцатілєтніх мальчіков, нє умєющіх стрєлять».
Росія послала сюди убивць. І ні жодних виправдань, ні тим паче прощень для них.
Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника.
Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.
Сьогодні стало відомо, що після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.
У зв’язку з масовими вбивствами та тортурами цивільного українського населення, вчиненими російськими військами на Київщині, зокрема, у Бучі українська делегація ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ.