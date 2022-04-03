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    Зеленський до матерів російських військових: подивіться, яких виродків виростили

    Масові убивства росіянами цивільних українців вжахнули світ - Зеленський до матерів російських військових: подивіться, яких виродків виростили
    Масові убивства росіянами цивільних українців вжахнули світ
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Глава держави вважає, що членство в НАТО могло б запобігти трагедії в Бучі

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до матерів російських військових, які катують, знущаються та вбивають мирних українців.

    «Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати», - написав президент.

    Текст російською мовою глава держави розмістив на своїй сторінці у Telegram та опублікував на ній страшні кадри злочинів російських військових.

    Також Володимир Зеленський згадав, що сьогодні – річниця бухарестського саміту НАТО в 2008 році, на якому Україна надіслала офіційний лист-заявку на План дій щодо членства (ПДЧ), що є першим кроком до вступу до НАТО.

    «Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла», – зазначив глава держави.

    Як стало відомо раніше, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника.

    Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Сьогодні стало відомо, що після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    У зв’язку з масовими вбивствами та тортурами цивільного українського населення, вчиненими російськими військами на Київщині, зокрема, у Бучі українська делегація ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ НАТО війна декларація Ірпінь Буча Володимир Зеленський Україна президент населення окупація #stoprussia
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    Зеленський до матерів російських військових: подивіться, яких виродків виростили