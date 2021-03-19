Сліди української корупції знайшли у 80 країнах – Ситник

Ситник заявив, що чиновники за шість років вивели з України мільярди гривень

Національне антикорупційне бюро України виявило сліди української корупції у близько 80 країнах світу. У цих країнах відмивалися незаконно виведені гроші. Про це на міжнародному кримінально-правовому форумі заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає сайт бюро.

«За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції у близько 80 країнах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, – а це чиновники вищої ланки - вивели вкрадені в Україні кошти і надалі їх легалізували», – зазначив він.

За його словами, на сьогодні складно назвати суму незаконно виведених з України коштів, але мова йде про мільярди гривень.

Він також зазначив, що НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших країн і одним з успішних прикладом є викриття колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Його звинувачують в організації злочинної групи, яка отримувала вигоду від корупції, коли він керував автодором. Крім того, за даними слідства, він підробляв медичні документи.

Нагадаємо, днями НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Ситника можуть звільнити з НАБУ, і текст відповідного законопроекту вже з'явився у Верховній Раді.

15 лютого Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Ситника.

Як відомо, Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

16 вересня Велика палата Конституційного суду за конституційним поданням 50 нардепів визнала неконституційними окремі положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зокрема визнані неконституційними положення закону щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства, а також визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.



