Прокуратура поновила розслідування щодо Шуфрича та інших проросійських нардепів

Адвокат Порошенка повідомив, що ДБР і Генпрокуратура за рішенням суду мусять поновити слідство

Розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна та групи народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори поновлено. Про це повідомив під час брифінгу адвокат п’ятого президента Порошенка Ігор Головань.

Адвокати Петра Порошенка провели брифінг 17 березня

«Ми говоримо про відомий факт, коли група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з відомою заявою про те, що нинішній президент США Байден, а також п’ятий президент України Петро Порошенко та їх спільники Хілларі Клінтон Барак Обама вчинили «розкрадання 100 мільярдів доларів», – нагадав Головань.

«Ми пам’ятаємо, що ця заява була непоодинокою, а в координації і у взаємодії із заявами таких людей, як Деркач, Дубінський. Було абсолютно очевидно, що всі ці заяви були спрямовані не тільки на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка і взагалі опозиції в Україні, а найбільш важливою метою очевидно було втручання і вплив на вибори у США», – наголошує Ігор Головань.

«Державне бюро розслідувань виступає в інтересах держави-агресора – кримінальне провадження стосовно цих осіб було у грудні 2020 року слідчим ДБР закрито. Однак Шевченківським судом 11 березня цього року постанова про закриття цього кримінального провадження була скасована. Було встановлено, що фактично розслідування не проводилося. Фактично слідчі ДБР займалися тим, що намагалися вивести від відповідальності осіб, які організовували вплив на вибори у США», – зауважує адвокат Порошенка.

«Однак тепер постанову скасовано, і ДБР зобов’язане продовжувати, сподіваюся, з процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, це розслідування», – резюмує Головань.

Участь українських політиків у кампанії втручання в американські вибори буде мати серйозні наслідки – додає народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ростислав Павленко.

«Буквально зранку президент Байден давав інтерв’ю і наголосив на тому, що втручання Путіним в американські вибори матиме для Путіна і для всіх, хто йому в цьому допомагав, дуже серйозні наслідки. Ми розуміємо, що під такі твердження є дуже суттєвий фактаж. Пам’ятаємо, вчора Національна рада з питань розвідки Сполучених Штатів Америки дала розгорнутий матеріал щодо такого втручання», – зазначив Павленко.

«Зокрема, було чітко названо прізвище Андрія Деркача, який поширював завідомо неправдиву інформацію, який фактично включався в російську спецоперацію із втручання у вибори в Сполучених Штатах, за що Деркач потрапив під санкції США», – говорить Павленко.

«Він діяв не один, пам’ятаємо, що Дубинський брав участь у таких спробах і потрапив під санкції. Ми також пам’ятаємо, що і Качура, Арахамія, інші їх колеги в парламенті дуже хотіли розслідувати так звані ці «записи». Маю наголосити, що і президент Зеленський виявляв дуже багато ентузіазму щодо цих так званих «розслідувань», – нагадав Павленко.

«На пресконференції було прямо заявлено Зеленським, що ще будуть дзвіночки, будуть розслідування і так далі. Американська преса теж робила про це дуже чіткий меседж, що Зеленський повернувся до втручання у вибори в США. Це неприпустимо і за ці дії так само буде відповідальність», – зазначає Ростислав Павленко.

Нагадаємо, торік у лютому Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ), зокрема, Рената Кузьміна, Миколи Скорика, Юрія Загороднього, Нестора Шуфрича, та інших, за неправдиве повідомлення про злочин. «17 грудня 2019 року група народних депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України екс-адміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком», – зазначив тоді Ігор Головань.

До слова, нещодавно Шуфрич заявив, що допоміг Жириновському втекти з Криму в 2014 році.