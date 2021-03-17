Венедіктова поскаржилась, що не може приволокти Вовка до суду

Ірина Венедіктова нагадала, що вже продовжувала термін розслідування щодо Павла Вовка на рік, хоча сумнівалась в його ефективності та з самого початку не бачила судової перспективи у цій справі.

«Всі вважають, що якщо хтось когось не може приволокти – винна Венедіктова. Але я можу робити тільки те, що написано мені в КПК. Тому я не можу брати Вовка і волокти його до суду», – каже генеральна прокурорка.

Зокрема вона зазначила, що Вища рада правосуддя повернула клопотання прокурорів щодо судді Вовка через недоліки. Зокрема Венедіктова поскаржилась, що протягом місяця не могла отримати матеріали по Окружному адміністративному суду Києва (ОАСК), які мали направити разом з клопотанням.

«Я передаю клопотання до ВРП (Вища рада правосуддя - ред.) на підставі рапорту Грищука, який тоді виконував обов'язки очільника САП. Це ненормально. ВРП відмовляє звісно», – каже Венедіктова.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації та спробі захоплення судової влади в Україні. Правоохоронці вважають, що Вовк разом із поплічниками встановлювали контроль за Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.