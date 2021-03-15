НАБУ оголосило Дубілету нову підозру у справі Приватбанку

Олександр Дубілет та ще два топпосадовці Приватбанку отримали підозри

Колишнє керівництво банку підозрюють у завданні державі збитків у 8 мільярдів гривень

Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топ-менеджменту комерційного Приватбанку за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ та Офіс генпрокурора.

«15 березня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «Приватбанк». Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Підозри погодила генеральний прокурор», – інформує бюро.

Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації Приватбанку, Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття фактичної розтрати коштів Приватбанку і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

Нагадаємо, 23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».