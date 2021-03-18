НАБУ завершило розслідування скандальної справи Окружного адмінсуду Києва

Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

За версією слідства, ці 11 людей діяли у межах злочинної організації на чолі з Вовком. Їхня мета – «захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та через створення штучних перешкод у їхній роботі».

У НАБУ заявили, що ця «організація» фактично ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Зазначимо, що детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі.

Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.

Нагадаємо, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю до суду, якби він не подобався громадськості.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.