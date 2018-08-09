Слідком Білорусі відпустив після допиту чотирьох журналістів
-
Розсилка
Співробітник Слідкому Білорусі
Журналісти дали підписку про нерозголошення інформації
У середу, 8 серпня, Слідчий комітет Білорусії після допиту відпустив на свободу затриманих раніше співробітників ЗМІ.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«8 серпня з центрального апарату Слідчого комітету відпустили трьох журналістів Realt.by Ігоря Тучу, Марію Сороку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецького. З офісу компанії слідчі вивезли комп'ютери і ноутбуки», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі вони дали підписку про нерозголошення інформації.
Як відомо, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.
Затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».
У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя.
8 серпня у Білорусі відбулись нові обшуки та затримання журналістів - у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.
Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.