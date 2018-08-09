Слідком Білорусі відпустив після допиту чотирьох журналістів



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Фото: Tyt.by Співробітник Слідкому Білорусі

Журналісти дали підписку про нерозголошення інформації

У середу, 8 серпня, Слідчий комітет Білорусії після допиту відпустив на свободу затриманих раніше співробітників ЗМІ.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«8 серпня з центрального апарату Слідчого комітету відпустили трьох журналістів Realt.by Ігоря Тучу, Марію Сороку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецького. З офісу компанії слідчі вивезли комп'ютери і ноутбуки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі вони дали підписку про нерозголошення інформації.

Як відомо, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.

Затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя.

8 серпня у Білорусі відбулись нові обшуки та затримання журналістів - у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.

Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.