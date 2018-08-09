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    Слідком Білорусі відпустив після допиту чотирьох журналістів

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    <p>Співробітник Слідкому Білорусі</p> - Слідком Білорусі відпустив після допиту чотирьох журналістів
    Фото: Tyt.by

    Співробітник Слідкому Білорусі

    Журналісти дали підписку про нерозголошення інформації

    У середу, 8 серпня, Слідчий комітет Білорусії після допиту відпустив на свободу затриманих раніше співробітників ЗМІ.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода». 

    «8 серпня з центрального апарату Слідчого комітету відпустили трьох журналістів Realt.by Ігоря Тучу, Марію Сороку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецького. З офісу компанії слідчі вивезли комп'ютери і ноутбуки», - йдеться у повідомленні. 

    Зазначається, що всі вони дали підписку про нерозголошення інформації.

    Як відомо, 7 серпня у Білорусі затримали редакторку Tut.by та ще шістьох журналістів.

    Затримані у Білорусі журналісти фігурують як підозрювані у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства «БЕЛТА».

    У МЗС Білорусі заявили, що арешт журналістів не має політичного підґрунтя.

    8 серпня у Білорусі відбулись нові обшуки та затримання журналістів - у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.

    Представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні закликала Мінськ звільнити затриманих журналістів.

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