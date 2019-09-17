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    «Слідство в РФ триває»: адвокат українських моряків відвідав управління ФСБ Росії

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    Адвокат українських моряків Микола Полозов - «Слідство в РФ триває»: адвокат українських моряків відвідав управління ФСБ Росії
    Адвокат українських моряків Микола Полозов

    Робота у справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення

    Росія не закрила кримінальну справу стосовно захоплених у Керченській протоці 25 листопада 2018 року українських військових моряків, звільнених у рамках обміну утримуваними особами.

    Про це повідомив в Facebook адвокат моряків Микола Полозов.

    «Сьогодні (16 вересня, ред) відвідав Слідче управління ФСБ Росії по справі військовополонених українських моряків. Робота у справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення. У Росії кримінальну справу стосовно них не припинено, і вони до сих пір залишаються в статусі обвинувачуваних, а адвокати нашої команди продовжують їх захищати», - написав він.

    Полозов додав, що зараз справа знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами.

    «Наші адвокати активно знайомляться з матеріалами. Наше завдання - домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків - героїв!», - зазначив адвокат.

    Нагадаємо, 14 вересня звільнені з російського полону українські моряки прибули в Одесу на літаках Ан-26 разом зі своїми родичами. Їх зустрічали товариші по службі та волонтери.

    Усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті.

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