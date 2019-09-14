Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси (фото)



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Фото: dumskaya.net

Усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті

Звільнені з російського полону українські моряки прибули в Одесу на літаках Ан-26 разом зі своїми родичами. Їх зустрічали товариші по службі та волонтери. Про це повідомляє «Думська».

«Пасажири пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу «Південь» (колишня «Західна») в Практичній гавані Одеського порту. Там відбудеться урочисте шикування», - йдеться в повідомленні.

Усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті. Про це заявив старший матрос Військово-морських сил України Андрій Оприско, звільнений із російського полону.

«Всі хлопці вирішили продовжувати службу. Море затягує назавжди. Два слова – ми переможемо, і немає в тому сумніву ніякого. Тому що за нами правда, за нами Бог. Ми переможемо обов’язково», - заявив Оприско.

«Тіло в тюрмі, а дух був вільний. Ми знали, що нас вдома чекають, що ми праві, що ми правильно поступили», - розповів моряк про російський полон.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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