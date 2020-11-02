Словаччина за день протестувала на Covid-19 майже половину населення

Тестування було безкоштовним і добровільним, але уряд заявив, що накладе ізоляцію на тих, хто не бере участь, в тому числі заборону ходити на роботу

У 1% від населення країни виявили позитивний результат

Майже половину населення Словаччини перевірили на наявність захворювання Covid-19 за один день у рамках загальнонаціонального тестування.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Наг, пише The Guardian.

Так, загальнонаціональне тестування населення Словаччини розраховано провести за два дні. У перший день, 31 жовтня, на інфікованість коронавірусом перевірили 2,58 мільйона словаків, із яких 5 850 осіб, що становить 1% від населення країни, дали позитивний результат і повинні бути поміщені на карантин.

Тестування було безкоштовним і добровільним, але уряд заявив, що накладе ізоляцію на тих, хто не бере участь, в тому числі заборону ходити на роботу.

Наголошується, що країна Євросоюзу із населенням 5,5 мільйона людей прагне протестувати якомога більше людей, крім дітей до 10 років. Словацький уряд сподівається, що це допоможе зупинити сплеск захворюваності на Covid-19 без жорсткої ізоляції.

Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 395440

Хворіють 226693

Одужали 161441

Померли 7306

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.