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    Здоров'я

    Лежали у боксі із трупом ветерана. В окупованому Севастополі коронавірусний колапс

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    Невропатолог вирішила&nbsp;зробити померлому кардіограму - Лежали у боксі із трупом ветерана. В окупованому Севастополі коронавірусний колапс
    Невропатолог вирішила зробити померлому кардіограму

    Медики не забирали тіло померлого п'ять годин, незважаючи на прохання сусідів

    В інфекційній лікарні окупованого РФ Севастополя 94-річний ветеран Михайло Рольский помер, не дочекавшись медичної допомоги. Його тіло пролежало п'ять годин на тримісному боксі для хворих на Covid-19, оскільки медики не приходили на виклик його сусідів по палаті.

    Про це повідомляє телеканал «Перший Севастопольський».

    «Вчора мучився, кричав. Я викликав когось, говорив: «Допоможіть, він щось просить». Але ніхто так і не зреагував. І ми разом з цим трупом тут, в цьому боксі, який 2 на 2 знаходилися. Покликати нікого не можемо, на сигнал натискаємо – ніхто не реагує. Ми в закритому вигляді нікуди вийти не можемо», –розповів телеканалу один з пацієнтів Володимир Вайнер.

    Він зазначив, що тільки через п'ять годин сусідам по палаті вдалося привернути до себе увагу – вони стукали у вікна, натискали на кнопку виклику лікаря, в результаті жестом змогли показати, що в їх боксі померла людина.

    Після цього в палату прийшла медсестра і зробила померлому кардіограму.

    «Мертвій людині зробила кардіограму. Уявляєте? Пішла і потім приходить через півгодини і каже: «У мене кардіограма показує, що він живий», – розповів пацієнт.

    Через якийсь час тіло Рольского забрали, при цьому не провели дезінфекцію і залишили недоторканим його ліжко.

    Пацієнти палати зняли відео події і відправили в ЗМІ. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у себе в Instagram натякнув на те, що чоловіки вчинили таким чином неетично. «Чиновник» додав, що за фактом події проводиться перевірка.

    Увага, відео 18+! Не рекомендуються для перегляду людям з вразливою психікою.

    «Потрібно з'ясувати: причина того, що сталося в тому, що не працювала техніка (не спрацювала кнопка виклику) або в халатності (коли в момент виклику від поста відлучився черговий співробітник лікарні). Потрібно розібратися і в інших фактах, які прозвучали в сюжеті», – повідомив він.

    У громадській організації «Наш Севастополь» повідомили «Новой газете», що вважає подію вбивством, оскільки Рольский йшов на поправку і готувався до виписки, при тому що його смерть підноситься владою як рядовий випадок. Там також відзначили, що Михайло Рольскій був ветераном Другої світової війни і мав ордена «Червоної зірки» і «За мужність», а також 28 медалей.

    До слова, за минулу добу в РФ зафіксовано 18 381 новий випадок зараження на коронавірус, це найбільша кількість з початку пандемії,

    Крим ветеран смерть лікарня коронавірус
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