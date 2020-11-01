Лежали у боксі із трупом ветерана. В окупованому Севастополі коронавірусний колапс

Медики не забирали тіло померлого п'ять годин, незважаючи на прохання сусідів

В інфекційній лікарні окупованого РФ Севастополя 94-річний ветеран Михайло Рольский помер, не дочекавшись медичної допомоги. Його тіло пролежало п'ять годин на тримісному боксі для хворих на Covid-19, оскільки медики не приходили на виклик його сусідів по палаті.

Про це повідомляє телеканал «Перший Севастопольський».

«Вчора мучився, кричав. Я викликав когось, говорив: «Допоможіть, він щось просить». Але ніхто так і не зреагував. І ми разом з цим трупом тут, в цьому боксі, який 2 на 2 знаходилися. Покликати нікого не можемо, на сигнал натискаємо – ніхто не реагує. Ми в закритому вигляді нікуди вийти не можемо», –розповів телеканалу один з пацієнтів Володимир Вайнер.

Він зазначив, що тільки через п'ять годин сусідам по палаті вдалося привернути до себе увагу – вони стукали у вікна, натискали на кнопку виклику лікаря, в результаті жестом змогли показати, що в їх боксі померла людина.

Після цього в палату прийшла медсестра і зробила померлому кардіограму.

«Мертвій людині зробила кардіограму. Уявляєте? Пішла і потім приходить через півгодини і каже: «У мене кардіограма показує, що він живий», – розповів пацієнт.

Через якийсь час тіло Рольского забрали, при цьому не провели дезінфекцію і залишили недоторканим його ліжко.

Пацієнти палати зняли відео події і відправили в ЗМІ. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у себе в Instagram натякнув на те, що чоловіки вчинили таким чином неетично. «Чиновник» додав, що за фактом події проводиться перевірка.

Увага, відео 18+! Не рекомендуються для перегляду людям з вразливою психікою.

В инфекционной больнице Севастополя 94-летний ветеран Михаил Рольский умер, не дождавшись медицинской помощи. Его тело пролежало пять часов в трехместном боксе для больных COVID-19, так как медики не приходили на вызов его соседей по палате.https://t.co/9CtE2Jr45x pic.twitter.com/cP6v6VWkGz — Новая Газета (@novaya_gazeta) October 30, 2020

«Потрібно з'ясувати: причина того, що сталося в тому, що не працювала техніка (не спрацювала кнопка виклику) або в халатності (коли в момент виклику від поста відлучився черговий співробітник лікарні). Потрібно розібратися і в інших фактах, які прозвучали в сюжеті», – повідомив він.

У громадській організації «Наш Севастополь» повідомили «Новой газете», що вважає подію вбивством, оскільки Рольский йшов на поправку і готувався до виписки, при тому що його смерть підноситься владою як рядовий випадок. Там також відзначили, що Михайло Рольскій був ветераном Другої світової війни і мав ордена «Червоної зірки» і «За мужність», а також 28 медалей.

До слова, за минулу добу в РФ зафіксовано 18 381 новий випадок зараження на коронавірус, це найбільша кількість з початку пандемії,