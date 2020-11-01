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    Здоров'я

    Нардеп від «Слуги народу» підхопив Covid-19

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    Депутат&nbsp;Олексій Мовчан захворів на коронавірус - Нардеп від «Слуги народу» підхопив Covid-19
    Депутат Олексій Мовчан захворів на коронавірус

    Депутат запевняє, що майже завжди користувався маскою і іншими засобами особистого захисту

    Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан повідомив, що захворів на Covid-19.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Плюс 1 до клубу Covid-позитивних. Воно і не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які я зробив до і після виборів. Майже завжди користувався маскою і іншими засобами особистого захисту. Втім, вірус це не дуже переконало. Бережіть себе, друзі», – зазначив Мовчан.

    Як відомо, в Україні за минулу добу, 31 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      395440
    • Хворіють
      226693
    • Одужали
      161441
    • Померли
      7306

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.

    здоров'я депутат політика партія Слуга народу Олексій Мовчан коронавірус
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