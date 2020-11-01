Нардеп від «Слуги народу» підхопив Covid-19

Депутат запевняє, що майже завжди користувався маскою і іншими засобами особистого захисту

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан повідомив, що захворів на Covid-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Плюс 1 до клубу Covid-позитивних. Воно і не дивно, враховуючи кількість зустрічей, які я зробив до і після виборів. Майже завжди користувався маскою і іншими засобами особистого захисту. Втім, вірус це не дуже переконало. Бережіть себе, друзі», – зазначив Мовчан.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 31 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 395440

Хворіють 226693

Одужали 161441

Померли 7306

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.