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    Здоров'я

    На Буковині другу добу поспіль виявляють понад 400 інфікованих на коронавірус

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    Загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в області сягнула понад 22 тисячі - На Буковині другу добу поспіль виявляють понад 400 інфікованих на коронавірус
    Загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в області сягнула понад 22 тисячі

    У неділю лабораторний центр за добу дослідив понад 1000 зразків аналізів

    У неділю, 1 листопада, у Чернівецькій області інфікування коронавірусом виявили у 418 людей. Це найбільша добова кількість випадків захворювання від початку епідемії.

    Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

    За його ловами, лабораторний центр за добу дослідив понад 1000 зразків аналізів. Водночас у 90 людей підтвердили одужання.

    Загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в області сягнула понад 22 тисячі.

    Нагадаємо, 31 листопада на Буковині за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих на коронавірус.

    Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      395440
    • Хворіють
      226693
    • Одужали
      161441
    • Померли
      7306

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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