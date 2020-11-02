На Буковині другу добу поспіль виявляють понад 400 інфікованих на коронавірус
У неділю лабораторний центр за добу дослідив понад 1000 зразків аналізів
У неділю, 1 листопада, у Чернівецькій області інфікування коронавірусом виявили у 418 людей. Це найбільша добова кількість випадків захворювання від початку епідемії.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
За його ловами, лабораторний центр за добу дослідив понад 1000 зразків аналізів. Водночас у 90 людей підтвердили одужання.
Загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 в області сягнула понад 22 тисячі.
Нагадаємо, 31 листопада на Буковині за добу вперше виявили понад чотири сотні нових хворих на коронавірус.
Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей.
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Всього395440
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Хворіють226693
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Одужали161441
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Померли7306
Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.