Із Зеленським на Луганщині зустрічалися псевдовчителі?



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В мережі знайшли докази того, що деякі з «вчителів», з якими спілкувався Зеленський, в 2014 році підтримували на сепаратистських мітингах терористичні угруповання

Люди, з якими президент Володимир Зеленський зустрічався в Золотому і обговорював розведення військ, можуть бути прихильниками терористів ОРДЛО.

В мережі знайшли докази того, що деякі з «вчителів», з якими спілкувався Зеленський, в 2014 році підтримували на сепаратистських мітингах терористичні угруповання.

Крім того, повідомляється, що школа №7, з «вчителями» якої говорив президент, давно ліквідована.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.