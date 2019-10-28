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    Із Зеленським на Луганщині зустрічалися псевдовчителі?

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    Із Зеленським на Луганщині зустрічалися псевдовчителі?

    В мережі знайшли докази того, що деякі з «вчителів», з якими спілкувався Зеленський, в 2014 році підтримували на сепаратистських мітингах терористичні угруповання

    Люди, з якими президент Володимир Зеленський зустрічався в Золотому і обговорював розведення військ, можуть бути прихильниками терористів ОРДЛО.

    В мережі знайшли докази того, що деякі з «вчителів», з якими спілкувався Зеленський, в 2014 році підтримували на сепаратистських мітингах терористичні угруповання.

    Крім того, повідомляється, що школа №7, з «вчителями» якої говорив президент, давно ліквідована.

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

     Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

    бойовики на Донбасі Донбас Луганщина школа ОРДЛО Володимир Зеленський президент
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