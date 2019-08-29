«Слуга народу» планує проводити засідання фракції в КВЦ «Парковий»



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У будівлі «Паркового» фракція має намір організувати медіацентр для журналістів і запросити на офіційну презентацію

Майбутня фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді має намір проводити засідання фракції в конгрессно-виставковому центрі «Парковий». Про це повідомив депутат від партії Олександр Корнієнко.

«Ми найближчим часом вирішимо питання з орендою нашого приміщення - ми вже знайшли, домовилися, зараз юридичні питання вирішуються. Це КВЦ «Парковий», - сказав він.

Депутат підкреслив, що в будівлі «Паркового» фракція має намір організувати медіацентр для журналістів і запросити на офіційну презентацію.

При цьому, за словами Корнієнка, о 12:20 майбутня фракція має намір провести засідання в залі засідань парламенту.

Як повідомлялось, майбутня фракція «Слуги народу» проведе засідання о 12:20 для погодження складу Кабінету міністрів.

Зазначимо, що партія «Слуга Народу» виступає за призначення міністром енергетики та вугільної промисловості Олексія Оржеля. Він пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга Народу» за партійним списком. На сьогодні Оржель - голова Української асоціації відновлюваної енергетики та керівник сектору «Енергетика» офісу ефективного регулювання (BRDO).

Як повідомлялось, депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу і приступили до обов'язків.

Джерело: Українські новини