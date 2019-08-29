В новій Раді оголосили фракції та їх керівників. Вакарчук не буде лідером фракції «Голосу»
В парламенті IX скликання п’ять фракцій та одна депутатська група
Головуючий на засіданні Дмитро Разумков оголосив про створення фракцій у новій Верховній Раді.
Так, «Слуга народу» складається з 254 народних депутатів. Голова фракції – Давид Арахамія, перший заступник - Олександр Корнієнко.
Також було оголошено прізвища 15 заступників голови фракції:
1. Галина Янченко
2. Дмитро Соломчук
3. Юрій Мисягін
4. Павло Халімон
5. Євгенія Кравчук
6. Павло Сушко
7. Юрій Корявченков
8. Юрій Кисіль
9. Микола Тищенко
10. Вадим Струневич
11. Ольга Савченко
12. Максим Ткаченко
13. Артем Культенко
14. Роман Мулик
15. Олена Шуляк
«Опозиційна платформа – За життя» – 44 нардепи. Співголови – Юрій Бойко та Вадим Рабінович
«Батьківщина» – 25 депутатів. Голова – Юлія Тимошенко, заступник – Сергій Соболєв.
«Європейська солідарність» - 27 нардепів. Співголови - Артур Герасимов та Ірина Геращенко.
«Голос» - 17 депутатів. Голова – Сергій Рахманін. Заступник – Ярослав Железняк
Депутатська група «За майбутнє» - 23 депутати. Співголови – Віктор Бондар та Тараса Батенко.