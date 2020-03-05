«Слуга народу» зізналась, що за деяких міністрів голосували «всліпу»



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Депутатка від фракції «Слуга народу» Вікторія Подгорна не підтримала новий уряд

Подгорна зізналася, що деяких кандидатів у міністрів «слуги народу» просто не знали

Депутатка від фракції «Слуга народу» Вікторія Подгорна пояснила, чому вона та деякі її колеги по партії утрималися від підтримки нового уряду під час голосування у Верховній Раді 4 березня. Про це вона написала у своєму «Фейсбуці».

Подгорна зізналася, що деяких кандидатів у міністрів «слуги народу» просто не знали.

«Моя позиція по уряду – утрималась. По-перше, ми не знаємо міністрів деяких ключових міністерств. Як зрозуміти тоді його реальну стратегію? По-друге, я взагалі не вірю в ротації кадрів як спосіб покращити ефективність управління… По-трете, склад уряду показує «прагматизм» і відмову «від експериментів», в українському контексті це читається – «реформ не буде». А саме це вдало чи ні, але спробував робити попередній уряд», - вважає депутатка.

Вона відзначила, що пакетне голосування – «це не варіант, коли мова йде про настільки різних кандидатів, які не проходять з нашої політичної сили, і ти їх просто не знаєш. А якщо знаєш, не хочеш підтримати в купі з тим, з ким поділяєш позицію», - пояснила Подгорна.

Нагадаємо, проти призначення нового складу уряду проголосував лише один депутат із фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

Додамо, що ще шість «слуг народу» утрималися:

Ігор Василів,

Роман Соха,

Єлизавета Богуцька,

Роман Грищук,

Дмитро Гурін,

Вікторія Подгорна,

Єгор Чернєв.

Крім того, ще два народні обранці з цієї фракції не голосували:

Данило Гетманцев,

Михайло Крячко.

Водночас 10 осіб були відсутніми:

Марину Бардіну,

Валерія Божика,

Ладу Булах,

Миколу Галушка,

Анастасію Красносільську,

Олександра Федієнка,

Ганну Бондар,

Олексія Леонова,

Олександра Маріковського,

Максима Ткаченка.

Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.