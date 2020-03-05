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    «Слуга народу» зізналась, що за деяких міністрів голосували «всліпу»

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    Депутатка від фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Вікторія Подгорна не підтримала новий уряд&nbsp; - «Слуга народу» зізналась, що за деяких міністрів голосували «всліпу»
    Депутатка від фракції «Слуга народу» Вікторія Подгорна не підтримала новий уряд 

    Подгорна зізналася, що деяких кандидатів у міністрів «слуги народу» просто не знали

    Депутатка від фракції «Слуга народу» Вікторія Подгорна пояснила, чому вона та деякі її колеги по партії утрималися від підтримки нового уряду під час голосування у Верховній Раді 4 березня. Про це вона написала у своєму «Фейсбуці».

    Подгорна зізналася, що деяких кандидатів у міністрів «слуги народу» просто не знали.

    «Моя позиція по уряду – утрималась. По-перше, ми не знаємо міністрів деяких ключових міністерств. Як зрозуміти тоді його реальну стратегію? По-друге, я взагалі не вірю в ротації кадрів як спосіб покращити ефективність управління… По-трете, склад уряду показує «прагматизм» і відмову «від експериментів», в українському контексті це читається – «реформ не буде». А саме це вдало чи ні, але спробував робити попередній уряд», - вважає депутатка.

    Вона відзначила, що пакетне голосування – «це не варіант, коли мова йде про настільки різних кандидатів, які не проходять з нашої політичної сили, і ти їх просто не знаєш. А якщо знаєш, не хочеш підтримати в купі з тим, з ким поділяєш позицію», - пояснила Подгорна.

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    Нагадаємо, проти призначення нового складу уряду проголосував лише один депутат із фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

    Додамо, що ще шість «слуг народу» утрималися:

    •  Ігор Василів,
    • Роман Соха,
    • Єлизавета Богуцька,
    • Роман Грищук,
    • Дмитро Гурін,
    • Вікторія Подгорна,
    • Єгор Чернєв.

    Крім того, ще два народні обранці з цієї фракції не голосували:

    • Данило Гетманцев,
    • Михайло Крячко.

    Водночас 10 осіб були відсутніми:

    •  Марину Бардіну,
    • Валерія Божика,
    • Ладу Булах,
    • Миколу Галушка,
    • Анастасію Красносільську,
    • Олександра Федієнка,
    • Ганну Бондар,
    • Олексія Леонова,
    • Олександра Маріковського,
    • Максима Ткаченка.

    Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

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