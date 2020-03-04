Рада обрала Шмигаля прем'єром



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4 лютого 2020 року Денис Шмигаль був призначений віце-прем’єр-міністром

«За» кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

«За» кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

У своєму виступі кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль зазначив, що зміцнення курсу гривні до долара не принесло позитивних наслідків.

Шмигаль стверджує, що «однією з цілей нового уряду буде посилення економічного блоку, який повинен забезпечити зростання промисловості та аграрного сектору».

«Наразі ми побачили лише укріплення гривні, яке вдарило, на жаль по експорту, але ніяк не відобразилося на добробуті звичайних українців», - сказав він.

Шмигаль пообіцяв, що програма діяльності оновленого уряду буде презентована найближчим часом.

«Окрема увага в діях уряду і в структурі уряду буде приділена промисловому виробництву. Окрема увага буде приділена агропромисловому розвитку. Окрема - соціальним питанням», - уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Рада проголосувала за відставку Олексія Гончарука. «За» відставку проголосували 353 депутати.

Як повідомлялося, кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль подав відповідну декларацію. Декларація Шмигаля опублікована в електронному реєстрі.

Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 44 роки. Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.

4 лютого 2020 року Денис Шмигаль був призначений віце-прем’єр-міністром.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим прем'єр-міністром нинішнього віцепрем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Зазначимо, сьогодні заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вже заявив, що кількох міністрів можуть допризначити наступного тижня. Він додав, що деякий час кілька міністерств будуть очолювати перші заступники.

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