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    Суспільство

    Геращенко прокоментувала «похід» Зеленського на «Європейську солідарність»

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    Ірина Геращенко нагадала, що Зеленській у справі Софії Федини проходить, як постраждалий - Геращенко прокоментувала «похід» Зеленського на «Європейську солідарність»
    Ірина Геращенко нагадала, що Зеленській у справі Софії Федини проходить, як постраждалий

    Депутатка висловила захоплення «рішучістю президента Зеленського попри присутність у «Європейській Солідарністі» потенційної загрози Софіі Федини»

    Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко висловила захоплення «рішучістю президента Зеленського», який 4 березня у Верховній Раді несподівано завітав до їхнього сектору, «попри присутність там «потенційної загрози Софії Федини» .

    Відео, у якому депутатка «висловлює щире захоплення сміливістю» Зеленського Геращенко оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

    Геращенко нагадала, що Зеленський у справі Софії Федини проходить, як постраждалий.

    Також на відео присутній народний депутат Олексій Гончаренко, після емоційної промови якого президент і завітав до сектору «Європейської Солідарності».

    Депутат зауважив, що хоч представників їхньої партії і відсадили на «гальорку», тим не менше Зеленському довелося йти до них, щоб поспілкуватися.

    Нагадаємо, вчора, 4 березня, Володимир Зеленський у Раді спустився до зали і пішов розбиратися з Гончаренком. Зазначимо, що у своєму виступі у парламенті Гончаренко запропонував всій владі «зелених» разом з їхнім керівником написати заяви про відставку і піти, а президент попросив його «ніколи не переходити на особистості».

    До відома, 4 березня, Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та обрала на його місце Дениса Шмигаля.   

    Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко Олексій Гончаренко партії Володимир Зеленський Facebook президент
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