Шикарне пісне меню для нардепів: близько 30 страв від 17 гривень (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Українські новини

Їдальня Верховної Ради балує депутатів різносолами

З початком Великого посту в їдальні Верховної Ради України, на ціни в якій скаржився Беленюк, з'явилося пісне меню, куди увійшли 12 салатів і 17 пісних страв.

Ціни в їдальні парламенту вельми лояльні - за вінегрет просять всього 17 гривень, за овочевий суп - 28 гривень, за смажену стручкову квасолю - 37 гривень, а за смажений солодкий перець - 38 гривень.

Також недорого коштує і смажений дикий рис - 14 гривень, а найдорожчою стравою виявився салат «Фітнес» з апельсином і грейпфрутом - 92 гривні, а також овочеві голубці з печерицями - 68 гривень. Також в другі страви потрапили мюслі і морквяні котлети. На десерт в парламентській їдальні подають желе.

Виглядають пісні страви в їдальні Верховної Ради дуже смачно, проте на фото разом з пісними стравами потрапило одне «скоромне» - телятина.

Джерело: Українські новини