Один «слуга народу» не підтримав новий уряд: результати поіменного голосування документ



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«Слуга народу» Дмитро Костюк пояснив, що проголосував проти окремих старих міністрів в уряді і проти голосування «пакетом»

За призначення нового складу уряду Дениса Шмигаля проголосувало 228 депутатів із фракції «Слуга народу», проти - один

Проти призначення нового складу уряду проголосував лише один депутат із фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що кнопку «проти» натиснув народний депутат з президентського фракції Дмитро Костюк.

Натомість за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль, проголосувало 228 депутатів із фракції «Слуга народу».

Результати голосування клікабельні

Як пояснив у Facebook «слуга народу» Дмитро Костюк, він голосував не проти нового уряду, а проти окремих старих міністрів у ньому і проти голосування «пакетом».

Зазначимо, що за новий уряд голосували також позафракційні, групи «За майбутнє» та «Довіра»

Проти голосували фракції «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність». Утрималась фракція «Батьківщини».

Натомість фракція партії «Голос» відмовилась брати участь у голосуванні і залишила залу.

Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.