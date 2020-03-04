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    Один «слуга народу» не підтримав новий уряд: результати поіменного голосування

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    &laquo;Слуга народу&raquo; Дмитро Костюк пояснив, що проголосував проти окремих старих міністрів в уряді і проти голосування &laquo;пакетом&raquo; - Один «слуга народу» не підтримав новий уряд: результати поіменного голосування
    «Слуга народу» Дмитро Костюк пояснив, що проголосував проти окремих старих міністрів в уряді і проти голосування «пакетом»

    За призначення нового складу уряду Дениса Шмигаля проголосувало 228 депутатів із фракції «Слуга народу», проти - один

    Проти призначення нового складу уряду проголосував лише один депутат із фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

    Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради України.

    Зазначається, що кнопку «проти» натиснув народний депутат з президентського фракції Дмитро Костюк.

    Натомість за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль, проголосувало 228 депутатів із фракції «Слуга народу».

    Результати голосування клікабельні

    Як пояснив у Facebook «слуга народу» Дмитро Костюк, він голосував не проти нового уряду, а проти окремих старих міністрів у ньому і проти голосування «пакетом».

    Зазначимо, що за новий уряд голосували також позафракційні, групи «За майбутнє» та «Довіра»

    Проти голосували фракції «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність». Утрималась фракція «Батьківщини».

    Натомість фракція партії «Голос» відмовилась брати участь у голосуванні і залишила залу.

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    Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

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